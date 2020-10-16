***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 09:55
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
şirket eski yönetim kurulu başkanı Abdullah Yiğit baş 67.500TL
şirket eski çalışanları 187.500 TL şirket haciz emirleri yollamışlardır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882103
BIST
10:171.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.185
10:177,9227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:179,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:17486,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 486,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,68
BIST En Aktif Hisseler10:15
|TKURU
|357,50
|26.145.544
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.002.915
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|3.763.437
|% 9,95
|
|KATMR
|10,18
|53.532.144
|% 9,94
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,72
|150.283.231
|% 8,18
|
|KERVT
|7,86
|93.278.864
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,94
|81.346.286
|% 0,00
|
|PETKM
|4,72
|73.749.778
|% 0,43
|
|SISE
|6,76
|72.615.992
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,72
|150.283.231
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|81.346.286
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,18
|29.246.600
|% 1,72
|
|ZOREN
|2,99
|69.341.774
|% 1,01
|
|PETKM
|4,72
|73.749.778
|% 0,43
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9164
|7,9212
|% -0,14
|
|Euro
|9,2733
|9,2807
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,2124
|10,2636
|% -0,05
|
|Frank
|8,6337
|8,6857
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% -0,09
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,95
|
|Altın Gr.
|486
|487
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,44
|