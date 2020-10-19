***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 09:08
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin en büyük kredisi olan ve 2020 Ocak ayinda yapilandirilan Halk Bankasi kredisi 6 ay geri odemesiz olup 2020 Haziran ayında odeme suresi baslamis olup fakat 2020 Haziran ayından bugünkü guncel son duruma kadar yaklasık 1.700.000 TL lik taksit odemeleri gecikmede olup ödenmemiştir. Halk bankasi şirkete 2020 aralik ayinda kanuni takibe gececeginin uyarisini yapmistir
Kamuyoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882266
BIST
11:071.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:077,8953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0380
|Açılış
|: 7,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9220
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:079,2629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0332
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:07484,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 484,37
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:07
|BFREN
|908,70
|71.390.377
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|57.632.448
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.358.871
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.133.214
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.588,30
|123.118
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.260.642
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|622.852.271
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,98
|348.776.359
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|305.918.225
|% 6,13
|
|PETKM
|4,55
|234.780.724
|% -1,73
|
|ODAS
|3,57
|218.005.506
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,98
|348.776.359
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|305.918.225
|% 6,13
|
|TSKB
|1,40
|211.295.741
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|153.298.374
|% -4,86
|
|GARAN
|7,31
|622.852.271
|% 1,81
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8916
|7,8953
|% -0,48
|
|Euro
|9,2575
|9,2629
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,2044
|10,2556
|% -0,13
|
|Frank
|8,5943
|8,6461
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% -0,53
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|9,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|-0,10
|
Seans Raporu
11:07
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11:20KAPLM
Yüzde 5.95 oranında artışla 20.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 694 adet işlem
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, DOHOL
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, YKBNK, ISCTR
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11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 8 artarak (% 0.63 ) 1, 091
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11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, BFREN, BRKO, KONTR, EUYO, ETYAT, EUKYO, CMBTN, ATSYH, KATMR