***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin en büyük kredisi olan ve 2020 Ocak ayinda yapilandirilan Halk Bankasi kredisi 6 ay geri odemesiz olup 2020 Haziran ayında odeme suresi baslamis olup fakat 2020 Haziran ayından bugünkü guncel son duruma kadar yaklasık 1.700.000 TL lik taksit odemeleri gecikmede olup ödenmemiştir. Halk bankasi şirkete 2020 aralik ayinda kanuni takibe gececeginin uyarisini yapmistirKamuyoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882266BIST