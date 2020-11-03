***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.11.2020 tarihli gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz sermaye piyasası kurulu tavsiyeleri doğrultusunda iptal edilmiş olan bedelli sermaye artışı sonrası şirket borç yapılandırmalarını ve faaliyetlerini tekrardan başlatmak için 4.000.000 TL tahsisli bedelli sermaye artırma kararı almıştır.1-Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 10.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.000.000 TL artırılacak olup sermayeyi temsil eden beheri Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesi sonucu oluşturulacak nominal tutarın sermaye ye katılmasına ve 4.000.000 TL paydan diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ihraç edilmesine,2- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam 4.000.000 TL nominal payın, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,3- Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 4.000.000 TL Değerden 2.500.000 TL'sının Canser Yalçınar'a 1.500.000 TL'sının Savaş KOLLİK' e olacak şekilde şirket sermaye artışına katılması bunun karşılığında şirket nominal hisselerinin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına,4- Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı yapılacak payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesine,5- Aracılık işlemleri için Alnus Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi çerçevesinde yapılması,6- Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK Tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885917BIST