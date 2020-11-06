***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.11.2020 tarihli gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz 03.06.2020 tarihinde almış olduğu 4.000.000 TL sermaye artışını yeniden revize ederek ve aynı zamanda şirketin faaliyetini tam kapasiteye ulaştırmak ve şirket üretim sistemini polyester üretim sistemine uyarlamak amacıyla daha güçlü bir sermaye yapısıyla hareket etme maksadıyla yapılacak olan tahsisli bedelli sermaye artış yöntemiyle toplamda 16.325.000 TL olarak tahsisli bedelli sermaye artırım kararı almıştır.1-Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 10.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesine 16.325.000 TL artırılacak olup sermayeyi temsil eden beheri Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür ‘ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesi sonucu oluşturulacak nominal payların sermaye ye katılmasına ve 16.325.000 TL'den mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ihraç edilmesine,2- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam 16.325.000 TL 'üzerinden Borsa İstanbul AŞ'de satışı yapılacak payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür ‘ün 7.1 maddesine göre belirlenecek fiyattan sadece 16.325.000 TL'lik bedele denk gelecek nominal payların, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olması ile sermaye ye katılmasına,3- Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 16.325.000 TL aşağıda dağıtımı yapılmış olan yatırımcı grubuna tahsisi ile4.000.000 TL Hüseyin YILMAZ3.000.000 TL Hakan AKYILDIZ2.0500.000 TL Semih Sabri ÖZKUL2.500.000 TL Canser YALÇINAR1.600.000 TL Serdar Ceylan1.500.000 TL Savaş KOLLİK1.000.000 TL İsmet ALICI675.000 TL TL Ramazan KESKİN'eolacak şekilde şirket sermaye artışına katılması bunun karşılığında alınacak olan şirket nominal hisselerinin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına,4- Aracılık işlemleri için Alnus Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi çerçevesinde yapılması,5- Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK Tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886909BIST