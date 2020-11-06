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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.11.2020 19:07
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                               Şirketimizin 06.11.2020 tarihli gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz 03.06.2020 tarihinde almış olduğu 4.000.000 TL sermaye artışını yeniden revize ederek ve aynı zamanda şirketin faaliyetini tam kapasiteye ulaştırmak ve şirket üretim sistemini polyester üretim sistemine uyarlamak amacıyla daha güçlü bir sermaye yapısıyla hareket etme maksadıyla yapılacak olan tahsisli bedelli sermaye artış yöntemiyle toplamda 16.325.000 TL olarak  tahsisli bedelli sermaye artırım kararı almıştır.
1-Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 10.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesine  16.325.000 TL artırılacak olup sermayeyi temsil eden beheri Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür ‘ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesi sonucu oluşturulacak nominal payların sermaye ye katılmasına ve 16.325.000 TL'den mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ihraç edilmesine,
2- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam 16.325.000 TL 'üzerinden Borsa İstanbul AŞ'de satışı yapılacak payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür ‘ün 7.1 maddesine göre belirlenecek  fiyattan sadece  16.325.000 TL'lik bedele denk gelecek  nominal payların, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olması ile sermaye ye katılmasına,
3- Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 16.325.000 TL aşağıda dağıtımı yapılmış olan yatırımcı grubuna tahsisi ile
4.000.000 TL Hüseyin YILMAZ
3.000.000 TL Hakan AKYILDIZ
2.0500.000 TL Semih Sabri ÖZKUL
2.500.000 TL  Canser YALÇINAR
1.600.000 TL Serdar Ceylan
1.500.000 TL Savaş KOLLİK
1.000.000 TL İsmet ALICI
   675.000 TL TL Ramazan KESKİN'e
olacak şekilde şirket sermaye artışına katılması bunun karşılığında alınacak olan şirket nominal hisselerinin  Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına,
4- Aracılık işlemleri için Alnus Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi çerçevesinde yapılması,
5- Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK Tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886909


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BRKO 1,43 6.310.960 % 10,00  
MARKA 4,62 28.024.199 % 10,00  
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Tam 3.542 3.633 87,49  
Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
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Gümüş Gr. 6,99 7,00 0,12  
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