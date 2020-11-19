***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.11.2020YATIRIMCI GRUBU BEYANISPKnun II.26.1 Sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği"nin 18. Maddesi'nin "a" bendi aşağıdaki şekildedir"Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyetMADDE 18 – (1) Kurul, aşağıdaki hallerin varlığı halinde başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilir:a) Halka açık ortaklık paylarının veya oy haklarının iktisabının, finansal güçlük içinde bulunan ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi (Bu durumda Kurul şirkete yeni bir fon girişinin bulunup bulunmadığını veya sermaye yapısı değişikliğinin zorunlu olup olmadığını inceler)."Tahsisli sermaye artırımına konu Diriliş Tekstil A.Ş.'nin mevcut pozisyonu da "finansal güçlük içerisinde bulunan ortaklık" durumunu kapsamakta olup, bu bağlamda şirketin gelecekteki faaliyetlerini normal ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi tahsisli sermaye artırımı gerçekleştirmesine bağlıdır.Nitekim, son yayınlanmış olan 30.09.2020 tarihli mali tablolarına göre-10.650.000 TL ödenmiş sermayeye sahip olan şirketin öz sermayesi bir dönem eksiye de geçerekten yıllar itibariyle 3.740.252 TL'ye kadar gerilemiş,-Şirketin Defter Değeri 0.35 Kuruş olarak gerçekleşmiştir.Diriliş Tekstil A.Ş.'nin gerçekleştireceği tahsisli sermaye artırımına bir Yatırımcı Grubu olarak toplamda 12.325.000 TL tutar ile katılmayı talep ettiğimizi beyan ediyor olmakla beraber tahsisli sermaye artırımı sürecinde (06.11.2020 tarihli ilk KAP duyurusundan, baz fiyat belirlenene kadarki zaman diliminde) Yakın İzleme Pazarı'nda günde sadece 5 kez işlem gören şirket hisse senedi fiyatında oluşabilecek "aşırı, gerçekçi olmayan, şirketin mevcut finansal durumunu yansıtmaktan uzak ve spekülatif" hareketlere karşı kendi hak ve menfaatlerimizi de korumak adına, SPK nezdinde aşağıda yer alan unsuru saygılarımızla bilginize arz ederiz.-Tahsisli Sermaye Artırımı İşlem FiyatıŞirketin tahsisli sermaye artırımında baz fiyat Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış-Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürüne göre belirlenecektir. Tahsisli Sermaye Artırımında İşlem Fiyatı ise aynı Prosedüre göre "baz fiyata +/-%20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe" belirlenir.Buna karşın "aşırı, gerçekçi olmayan, şirketin mevcut finansal durumunu yansıtmaktan uzak ve spekülatif" piyasa fiyatı hareketleriyle baz fiyatın 4.00 TL'nin üzerinde oluşması durumunda Şirketin mevcut finansal durumunu da göz önünde bulunduraraktan, Yatırımcı Grup olarak baz fiyatın objektif ve adil bir şekilde belirlenmesi amacıyla SPKnun seçip atayacağı bir bağımsız denetim şirketi veya aracı kurum tarafından Diriliş Tekstil A.Ş. için güncel bir değerleme çalışması yaptırılması ve baz fiyatın buna göre yeniden ele alınarak belirlenmesi talebinde bulunacağımızı beyan ediyoruz.Saygılarımızla,SERDAR CEYLAN(Yatırımcı Grubu Adına)Tahsisli Sermaye Artırımında toplam 12.325.000 TL sermayeyi temsil eden Yatırımcı Grubu:Serdar Ceylan, Hüseyin Yılmaz, Hakan Akyıldız, Semih Sabri Özkul, İsmet Alıcı ve Ramazan Keskinhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889269BIST