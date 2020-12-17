***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 19/11/2020 tarihinde Sermaye Piyası Kuruluna başvurusu yapılan tahsisli sermaye artışına, 12.350.000 TL olarak katılmak isteyen ve taahhütleri alınanan yatırımcı grubu, başvuru sırasındaki beyanlarını göz önüne alarak, pay senedi fiyatında yaşanan aşırı volatil hareketler ve spekülatif fiyatlamalardan dolayı tahsisli sermaye artırımına katılmaktan vaz geçtiklerini şirketimize ve ilgili otoriteye yazılı olarak bildirmişlerdir. Tahsisli Sermaye arttırım süreci, diğer yatırımcıların taahhütleri olan 4.000.000 TL' lik miktar üzerinden güncellenerek devam ettirilecektir.Yatrımcılrımıza ve kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893594BIST