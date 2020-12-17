***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 09:26
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 19/11/2020 tarihinde Sermaye Piyası Kuruluna başvurusu yapılan tahsisli sermaye artışına, 12.350.000 TL olarak katılmak isteyen ve taahhütleri alınanan yatırımcı grubu, başvuru sırasındaki beyanlarını göz önüne alarak, pay senedi fiyatında yaşanan aşırı volatil hareketler ve spekülatif fiyatlamalardan dolayı tahsisli sermaye artırımına katılmaktan vaz geçtiklerini şirketimize ve ilgili otoriteye yazılı olarak bildirmişlerdir. Tahsisli Sermaye arttırım süreci, diğer yatırımcıların taahhütleri olan 4.000.000 TL' lik miktar üzerinden güncellenerek devam ettirilecektir.
Yatrımcılrımıza ve kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893594
BIST
12:361.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:367,7571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0455
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:369,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:36468,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 468,16
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:36
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|127.098.238
|% 9,91
|
|TDGYO
|13,88
|4.893.378
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|HLGYO
|3,80
|204.776.139
|% 9,51
|
|NIBAS
|75,65
|12.946.085
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,38
|6.367.452
|% -9,39
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,77
|915.988.127
|% 0,51
|
|THYAO
|12,83
|854.877.110
|% 1,10
|
|PGSUS
|70,05
|728.955.036
|% 3,01
|
|ISGYO
|2,37
|533.931.676
|% -0,42
|
|SISE
|7,16
|528.917.219
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,37
|533.931.676
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,07
|232.797.848
|% 0,49
|
|ODAS
|4,00
|449.022.331
|% -1,48
|
|KLGYO
|2,78
|307.518.957
|% 2,58
|
|ALBRK
|2,02
|201.512.677
|% 4,12
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7513
|7,7571
|% -0,58
|
|Euro
|9,4914
|9,4982
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4943
|10,5469
|% -0,05
|
|Frank
|8,7433
|8,7960
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0604
|2,0707
|% -0,67
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|14,36
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|13,00
|
|Tam
|3.084
|3.162
|7,50
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|3,63
|
|Çeyrek
|748
|765
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,03
|
|B. Petrol
|51,66
|51,66
|0,59
|