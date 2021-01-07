***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSirketimiz hisselerinde son günlerde yaşanan manipülatif işlemlerle ilgili açıklama ihtiyacı hasıl olmuştur. Daha önce kamuoyuna açıkladığımız şekilde şirket hisselerinde sosyal medya aracılığıyla vurgun yapılmasını ve organize manipülatif hareketler yapılmasını istemiyoruz. Son günlerde, " BEDELLİ VE BEDELSİZLER" isimli Telegram grubunda , "Rebelle Dirit Hisse" ve "Dirit Hisse" isimli Telegram gruplarında, açık açık manipulasyon yaptıkları hisseleri örnek göstererek dolandırıcılık amaçlı algı çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir. Bu grup sayfalarından alınan ekran görüntüleri, Sermaye Piyasası Kurulu Gözetim dairesine ve BIST piyasa gözetim birimine incelemeler yapılmak üzere bu görüntülerin iletilmesi kararı alınmıştır. Şirketimizin zor günlerden geçtiği bir dönemde bu tip işlemler şirketimize zarar vermektedir. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897580BIST