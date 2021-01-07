***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 08:47
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sirketimiz hisselerinde son günlerde yaşanan manipülatif işlemlerle ilgili açıklama ihtiyacı hasıl olmuştur. Daha önce kamuoyuna açıkladığımız şekilde şirket hisselerinde sosyal medya aracılığıyla vurgun yapılmasını ve organize manipülatif hareketler yapılmasını istemiyoruz. Son günlerde, " BEDELLİ VE BEDELSİZLER" isimli Telegram grubunda , "Rebelle Dirit Hisse" ve "Dirit Hisse" isimli Telegram gruplarında, açık açık manipulasyon yaptıkları hisseleri örnek göstererek dolandırıcılık amaçlı algı çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir. Bu grup sayfalarından alınan ekran görüntüleri, Sermaye Piyasası Kurulu Gözetim dairesine ve BIST piyasa gözetim birimine incelemeler yapılmak üzere bu görüntülerin iletilmesi kararı alınmıştır. Şirketimizin zor günlerden geçtiği bir dönemde bu tip işlemler şirketimize zarar vermektedir. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897580
BIST
12:161.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,23
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:167,2540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0519
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2459
12:168,9236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0850
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:16448,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,59
|Açılış
|: 448,25
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.201.613
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.631.611
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.052.229
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,64
|84.478.126
|% -5,60
|
|BANVT
|45,22
|1.929.192
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.596.408
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|723.940.237
|% 2,35
|
|GARAN
|10,53
|672.846.137
|% 1,15
|
|TKFEN
|18,55
|496.799.713
|% 4,39
|
|AKBNK
|7,55
|482.994.476
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.596.408
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|356.283.618
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|354.698.239
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|361.249.449
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,33
|291.510.652
|% 2,78
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2528
|7,2569
|% -0,67
|
|Euro
|8,9187
|8,9278
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,8524
|9,9018
|% -0,63
|
|Frank
|8,2010
|8,2504
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9302
|1,9399
|% -0,61
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,70
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.961
|3.036
|-57,59
|
|Yarım
|1.431
|1.468
|-27,86
|
|Çeyrek
|718
|734
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,57
|54,57
|0,27
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:28BAGFS
Yüzde 5.76 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 612 adet işlem
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 59 artarak (% 0.82 ) 1, 671
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 252.00 milyon TL de
-
12:27YGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 922, 212 adet işlem