***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarISPARTA SULEYMAN DEMIREL ORGANIZE SANAYI MUDURLUGU Tarafindan sirketimiz arac ve tasınmazlarına ve fabrika binamızın bulundugu arazi uzerine haciz konulmustur.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901428BIST