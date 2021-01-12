***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 09:12
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISPARTA SULEYMAN DEMIREL ORGANIZE SANAYI MUDURLUGU Tarafindan sirketimiz arac ve tasınmazlarına ve fabrika binamızın bulundugu arazi uzerine haciz konulmustur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901428
BIST
10:271.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,92
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.549
10:277,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0421
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
10:279,0583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0412
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:27444,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 444,28
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:27
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.215.096
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|BALAT
|8,20
|163.975
|% -5,64
|
|GRNYO
|3,74
|7.815.935
|% -4,83
|
|SISE
|7,47
|386.488.028
|% 2,33
|
|GARAN
|10,65
|306.738.330
|% 1,43
|
|KARSN
|3,87
|261.626.374
|% 4,59
|
|KOZAL
|122,60
|235.480.164
|% 2,08
|
|FENER
|41,86
|202.573.186
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,65
|128.235.424
|% 1,23
|
|KARSN
|3,87
|261.626.374
|% 4,59
|
|TSKB
|1,84
|120.418.404
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,37
|74.281.478
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,53
|134.891.820
|% 0,80
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4357
|7,4421
|% -0,56
|
|Euro
|9,0482
|9,0583
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0450
|10,0954
|% -0,44
|
|Frank
|8,3137
|8,3638
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9744
|1,9843
|% -0,73
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|15,33
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,32
|