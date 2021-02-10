***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 20:37
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz uzun süredir içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan çıkış amacıyla yönetim sistemimizde ve anlayışında köklü değişiklikler öngörülmektedir. Bu yeni yönetim vizyonunun ilk adımı olarak şirketimiz borçlarının en önemli kısmının alacaklısı konumunda bulunan Halk Bankasına ait borcumuz 36 ay vadeli aylik sabit odemeli olarak yeniden yapilandirilmistir.
Kamuoyuna yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908978
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0076
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:05417,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 417,19
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0463
|7,0537
|% -0,21
|
|Euro
|8,5548
|8,5634
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,7285
|9,7773
|% -0,07
|
|Frank
|7,8910
|7,9385
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8733
|1,8827
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,10
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|0,26
|