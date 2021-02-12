***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarşirketimiz 04.01.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimizin 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.650.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanması suretiyle nakden Canser Yalçınar,Sibel Aslan ve Savaş Kollik'e tahsisli olarak 4.500.000,00 TL karşılığı olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nın 457. Maddesine göre hazırlanmış başvurumuz Sermaye Piayası Kurulu tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909326BIST