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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2021 15:16



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

şirketimiz 04.01.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda  Şirketimizin 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.650.000,00  TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanması suretiyle nakden Canser Yalçınar,Sibel Aslan  ve Savaş Kollik'e tahsisli olarak 4.500.000,00 TL karşılığı olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nın 457. Maddesine göre hazırlanmış başvurumuz Sermaye Piayası Kurulu tarafından onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909326


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