***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ(No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTahsisli Sermaye artirim surecinde olan sirketimiz bu sureci belirli alacakli taraflarla mutabakat yapilmasindan sonra tamamlama karari almistir. Tahsisli sermaye artırımına 2.500.000 TL olarak katılacak yatırımcımız , bu mutabakatların tamamlanmasıyla katılımı saglayacagını beyan ve taahhüt edeceğini şirketimize iletmiş olduğundan dolayı, şirketimiz süreci hızlıca mutabakatları yaparak tamamlama kararı almıştır.Yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912116BIST