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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.02.2021 11:54



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ(No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tahsisli Sermaye artirim surecinde olan sirketimiz bu sureci belirli alacakli taraflarla mutabakat yapilmasindan sonra tamamlama karari almistir. Tahsisli sermaye artırımına 2.500.000 TL olarak katılacak yatırımcımız , bu mutabakatların tamamlanmasıyla katılımı saglayacagını beyan ve taahhüt edeceğini şirketimize iletmiş olduğundan dolayı, şirketimiz süreci hızlıca mutabakatları yaparak tamamlama kararı almıştır.
Yatırımcılarımıza duyurulur 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912116


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CASA 195,80 916.344 % 10,00  
KSTUR 315,10 714.017 % 9,98  
MERIT 377,00 1.870.297 % 9,98  
MARTI 2,46 46.941.650 % 9,82  
TACTR 28,00 49.728 % 8,19  
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Dolar 7,1381 7,1434 % 0,54  
Euro 8,6900 8,6964 % 0,69  
Sterlin 10,1066 10,1573 % 1,07  
Frank 7,8511 7,8984 % 0,40  
Riyal 1,9008 1,9103 % 0,61  
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12:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 2,02  
Altın Gr. 414 414 1,23  
Cumhuriyet 2.755 2.779 7,00  
Tam 2.741 2.811 24,06  
Yarım 1.325 1.360 11,64  
Çeyrek 665 680 5,81  
Gümüş.Ons 27,72 27,75 0,07  
Gümüş Gr. 6,36 6,36 0,03  
B. Petrol 64,42 64,42 -0,06  
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