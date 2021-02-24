***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 11:54
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ(No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahsisli Sermaye artirim surecinde olan sirketimiz bu sureci belirli alacakli taraflarla mutabakat yapilmasindan sonra tamamlama karari almistir. Tahsisli sermaye artırımına 2.500.000 TL olarak katılacak yatırımcımız , bu mutabakatların tamamlanmasıyla katılımı saglayacagını beyan ve taahhüt edeceğini şirketimize iletmiş olduğundan dolayı, şirketimiz süreci hızlıca mutabakatları yaparak tamamlama kararı almıştır.
Yatırımcılarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912116
BIST
12:211.514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,18
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
12:217,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1692
En Düşük
7,0712
12:218,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0729
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7248
En Düşük
8,5921
12:21416,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,81
|Açılış
|: 416,39
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
416,44
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler12:19
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|MARTI
|2,46
|46.941.650
|% 9,82
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|66.588.016
|% -9,96
|
|SASA
|39,04
|1.166.268.919
|% 7,49
|
|KOZAL
|136,50
|897.377.822
|% 2,32
|
|ASELS
|17,65
|827.612.000
|% 3,34
|
|PETKM
|5,29
|766.466.017
|% -2,58
|
|THYAO
|12,85
|626.985.398
|% -1,31
|
|IHLAS
|0,91
|173.326.203
|% -8,08
|
|PETKM
|5,29
|766.466.017
|% -2,58
|
|EKGYO
|2,32
|314.544.482
|% -0,85
|
|ODAS
|4,11
|537.458.449
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,42
|159.178.938
|% -0,70
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1381
|7,1434
|% 0,54
|
|Euro
|8,6900
|8,6964
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,1066
|10,1573
|% 1,07
|
|Frank
|7,8511
|7,8984
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9008
|1,9103
|% 0,61
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,02
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.779
|7,00
|
|Tam
|2.741
|2.811
|24,06
|
|Yarım
|1.325
|1.360
|11,64
|
|Çeyrek
|665
|680
|5,81
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|-0,06
|