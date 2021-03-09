***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 16:39
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile ilgili sosyal medyada kasıtlı kötüleyici şirket faaliyetlerine zarar vericek şekilde yalan yanlış kasıtlı haberler yapıldığını yatırımcılar şirket merkezini arayarak bildirmektedir. Şirket hisselerinde menfaat amacı güden bu haberleri yayanlar hakkında ilgili otoriteye ve savcılığa suc duyurusu yapma hakkı tüm yatırımcılar nezdinde mahfuzdur. Şirket merkezine ulaşan belgeler savcılığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna iletilecekdir. Tahsisli Sermaye Artırım sürecinde olan şirketimiz bu süreci tamamlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna ve yatrımcılarımıza duyurlur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916519
BIST
16:471.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,30
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:477,6368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,1156
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:479,0858
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1102
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:47421,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,78
|Açılış
|: 421,10
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:47
|HLGYO
|3,63
|260.341.095
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|156.592
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.913.574
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.539.717
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.153.121
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.428.914
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,10
|66.238.744
|% -8,88
|
|GARAN
|9,00
|1.898.222.165
|% 0,00
|
|THYAO
|14,92
|1.532.781.651
|% 1,84
|
|PETKM
|6,20
|1.165.337.247
|% -0,48
|
|SISE
|7,64
|881.090.742
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,32
|760.172.280
|% 0,83
|
|GARAN
|9,00
|1.898.222.165
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|1.165.337.247
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,38
|422.075.725
|% 0,42
|
|SISE
|7,64
|881.090.742
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,32
|760.172.280
|% 0,83
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6333
|7,6368
|% -1,49
|
|Euro
|9,0783
|9,0858
|% -1,20
|
|Sterlin
|10,6008
|10,6540
|% -0,59
|
|Frank
|8,1893
|8,2386
|% -0,54
|
|Riyal
|2,0354
|2,0456
|% -1,04
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|34,11
|
|Altın Gr.
|421
|422
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.788
|2.858
|23,99
|
|Yarım
|1.347
|1.383
|11,60
|
|Çeyrek
|676
|691
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,09
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|0,11
|
Seans Raporu
16:47
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Yüzde 4.23 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 105, 828 adet işlem
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16:57VKGYO
Yüzde 8.12 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 797, 970 adet işlem