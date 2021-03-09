***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile ilgili sosyal medyada kasıtlı kötüleyici şirket faaliyetlerine zarar vericek şekilde yalan yanlış kasıtlı haberler yapıldığını yatırımcılar şirket merkezini arayarak bildirmektedir. Şirket hisselerinde menfaat amacı güden bu haberleri yayanlar hakkında ilgili otoriteye ve savcılığa suc duyurusu yapma hakkı tüm yatırımcılar nezdinde mahfuzdur. Şirket merkezine ulaşan belgeler savcılığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna iletilecekdir. Tahsisli Sermaye Artırım sürecinde olan şirketimiz bu süreci tamamlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna ve yatrımcılarımıza duyurlur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916519BIST