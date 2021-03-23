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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2021 15:50



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son gunlerde finansal sistemde yasanan oynaklik döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve Bist endekslerindeki sert hareketler nedeniyle şirketimizin tahsisli sermaye artırım kararında bir değişiklik söz konusu değildir. Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından onaylandığı şekliyle Şirketimiz, tahsisli sermaye artirim surecini tamamlamak uzere çalışmalarına devam etmektedir. İştirakimiz Diri İplik AŞ tam kapasite üretimine devam etmekde olup sermaye artırımı ile birlikde ana fabrikanın polyester bazlı üretime başlaması planlanmaktadır.  Şirket açıklamaları dışında yanlış yönlendirmelere itibar edilmemesi şirket menfaati için önem arzetmektedir Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza duyurlur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919955


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Yarım 1.397 1.434 5,29  
Çeyrek 701 717 2,64  
Gümüş.Ons 25,23 25,27 -0,52  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,01  
B. Petrol 62,46 62,46 -2,16  
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