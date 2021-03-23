***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon gunlerde finansal sistemde yasanan oynaklik döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve Bist endekslerindeki sert hareketler nedeniyle şirketimizin tahsisli sermaye artırım kararında bir değişiklik söz konusu değildir. Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından onaylandığı şekliyle Şirketimiz, tahsisli sermaye artirim surecini tamamlamak uzere çalışmalarına devam etmektedir. İştirakimiz Diri İplik AŞ tam kapasite üretimine devam etmekde olup sermaye artırımı ile birlikde ana fabrikanın polyester bazlı üretime başlaması planlanmaktadır. Şirket açıklamaları dışında yanlış yönlendirmelere itibar edilmemesi şirket menfaati için önem arzetmektedir Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza duyurlurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919955BIST