***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 15:50
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son gunlerde finansal sistemde yasanan oynaklik döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve Bist endekslerindeki sert hareketler nedeniyle şirketimizin tahsisli sermaye artırım kararında bir değişiklik söz konusu değildir. Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından onaylandığı şekliyle Şirketimiz, tahsisli sermaye artirim surecini tamamlamak uzere çalışmalarına devam etmektedir. İştirakimiz Diri İplik AŞ tam kapasite üretimine devam etmekde olup sermaye artırımı ile birlikde ana fabrikanın polyester bazlı üretime başlaması planlanmaktadır. Şirket açıklamaları dışında yanlış yönlendirmelere itibar edilmemesi şirket menfaati için önem arzetmektedir Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza duyurlur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919955
BIST
17:051.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:057,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1289
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:059,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1897
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:05439,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,06
|Açılış
|: 439,23
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:05
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9016
|7,9108
|% 1,66
|
|Euro
|9,4074
|9,4488
|% 2,05
|
|Sterlin
|10,8593
|10,9138
|% 1,17
|
|Frank
|8,4421
|8,4929
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1020
|2,1125
|% 1,82
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:05
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17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, TSKB
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17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, SASA, CLEBI, INDES, PRZMA, KRTEK, AKCNS, UMPAS, KUTPO, YESIL
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17:19
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17:19
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