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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2021 15:00



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 29/06/2021 Tarihinde Aşağıdaki Kararlar Alınımıştır
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizden Savaş Kollik İstifa Etmiş Olup Yerine Emre Yalçıner Atanmasına Oy Birliği ile Karar Verilmiştir. Kamuoyu ve Yatırımcılarımıza Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944788


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Tam 3.274 3.359 -15,39  
Yarım 1.583 1.625 -7,44  
Çeyrek 794 812 -3,72  
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Gümüş Gr. 7,27 7,28 -0,01  
B. Petrol 74,37 74,37 0,23  
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