***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 15:00
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29/06/2021 Tarihinde Aşağıdaki Kararlar Alınımıştır
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizden Savaş Kollik İstifa Etmiş Olup Yerine Emre Yalçıner Atanmasına Oy Birliği ile Karar Verilmiştir. Kamuoyu ve Yatırımcılarımıza Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944788
BIST
15:431.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,18
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
15:438,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
15:4310,3400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0400
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,3700
En Düşük
10,3350
15:43494,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,48
|Açılış
|: 494,39
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
493,50
BIST En Aktif Hisseler15:43
|TKURU
|271,00
|3.413.245
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.432.813
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|411.042.065
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.593.739
|% 9,88
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.310.368
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,44
|942.616.766
|% -3,03
|
|GARAN
|8,17
|714.456.202
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|457.425.663
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,75
|411.042.065
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,60
|349.535.650
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,92
|457.425.663
|% -1,03
|
|PEKGY
|1,00
|97.813.868
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,16
|205.376.797
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|714.456.202
|% -0,12
|
|TSKB
|1,26
|107.625.245
|% -0,79
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7278
|8,7305
|% 0,54
|
|Euro
|10,3300
|10,3400
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,0163
|12,0766
|% -0,08
|
|Frank
|2,3174
|2,3290
|% 0,32
|
|Riyal
|494,9000
|494,9610
|% -0,39
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-12,61
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.337
|-19,00
|
|Tam
|3.274
|3.359
|-15,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|-7,44
|
|Çeyrek
|794
|812
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,85
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|0,23
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:56ALKA
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 150 adet işlem
-
15:55AVHOL
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 474 adet işlem
-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 17 kaybederek (% -0.89 ) 1, 474
-
15:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, GARAN
-
15:54XU100
Endeks 1, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 8, 665.00 milyon TL de