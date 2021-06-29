***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29/06/2021 Tarihinde Aşağıdaki Kararlar AlınımıştırŞirket Yönetim Kurulu Üyelerimizden Savaş Kollik İstifa Etmiş Olup Yerine Emre Yalçıner Atanmasına Oy Birliği ile Karar Verilmiştir. Kamuoyu ve Yatırımcılarımıza Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944788BIST