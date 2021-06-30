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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2021 14:25



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son günlerde şirket merkezinin yoğun bir şekilde aranması sebebiyle yatırımcı şikayetlerinin artması üzerine açıklama zorunluluğu hasıl olmuştur.  SPK Başkanımızın bizzat sosyal medya dolandırıcılığına defalarca uyarılar yapmasına rağmen çeşitli sosyal medya ağlarında rebelle isimli grubun şirket hisselerini etkileyecek olumsuz mesajlar attığını şirketimize iletmişlerdir. Daha önce defalarca uyarılar yapılmasına rağmen fiyat hareketlerine sebep olabilecek yayınların devam ettiğini ve konuyla ilgili suç teşkil edecek yayınlar hakkında suç duyurusunda bulunalacağını tekrar hatırlatmak isteriz. Bu tarz yayınlar ve yanlış yönlendirmelerle ilgili tüm yatırımcıların gerekli kamu otoritelerine şikayet haklarının mevcudiyetini yatırımcıların bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945049


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