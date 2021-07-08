***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 11:46
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün şikayetler hakkında saat 11.31 yayınladığımız haber Sehven yayınlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948424
BIST
13:181.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,49
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.378
13:188,6986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:1810,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0660
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
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10,3357
En Düşük
10,2314
13:18506,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,59
|Açılış
|: 506,48
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:17
|TUREX
|11,57
|10.714.560
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,00
|13.860.813
|% 9,49
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|LOGO
|39,44
|126.915.928
|% 7,12
|
|SRVGY
|82,35
|25.304.327
|% -9,95
|
|SANEL
|4,76
|3.328.701
|% -5,74
|
|YAYLA
|3,96
|10.675.331
|% -5,71
|
|MMCAS
|6,15
|78.652
|% -5,38
|
|FADE
|20,46
|34.129.578
|% -5,10
|
|BIOEN
|28,18
|218.547.388
|% 5,62
|
|GWIND
|3,68
|108.686.565
|% -1,34
|
|BASGZ
|13,15
|73.472.538
|% 0,84
|
|CANTE
|10,25
|48.559.902
|% 1,18
|
|SELVA
|6,77
|35.664.187
|% 7,12
|
|GWIND
|3,68
|108.686.565
|% -1,34
|
|BIOEN
|28,18
|218.547.388
|% 5,62
|
|BASGZ
|13,15
|73.472.538
|% 0,84
|
|BOBET
|5,52
|30.959.147
|% -0,72
|
|SELVA
|6,77
|35.664.187
|% 7,12
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6945
|8,6984
|% 0,15
|
|Euro
|10,3009
|10,3070
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9231
|11,9829
|% -0,24
|
|Frank
|9,4270
|9,4838
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3085
|2,3201
|% -0,02
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|4,84
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|12,00
|
|Tam
|3.338
|3.423
|15,94
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|7,71
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-0,68
|