***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 11:56
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş tarafından şirketimize yapılan finansal durumun iyileştirilmesi ve üretim faaliyetinin başlatılması yönündeki uyarısı üzerine alınacak tedbirlerin görüşülmesi adına en kısa sürede Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına ve bu toplantıda şirketimizin geleceği adına yapılacak, alınacak tedbir ve aksiyonların tespiti için bir yol haritası belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Yatrımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948435
BIST
14:021.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
14:028,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:0210,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0736
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:02507,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,80
|Açılış
|: 507,57
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:02
|TUREX
|11,57
|11.009.272
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.280.673
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|IEYHO
|0,92
|10.462.337
|% 6,98
|
|SNGYO
|4,23
|14.390.621
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.351.761
|% -9,95
|
|KATMR
|3,14
|63.526.136
|% -8,99
|
|SANEL
|4,62
|3.885.079
|% -8,51
|
|ERBOS
|126,80
|77.874.946
|% -6,21
|
|THYAO
|13,69
|402.705.684
|% -1,16
|
|GARAN
|8,63
|382.135.282
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,12
|277.906.818
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|276.772.034
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,96
|226.796.596
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|122.880.428
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|142.562.026
|% -1,32
|
|PETKM
|5,36
|276.772.034
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|65.133.838
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|95.166.426
|% -3,47
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6929
|8,6950
|% 0,11
|
|Euro
|10,3013
|10,3241
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,9375
|11,9973
|% -0,12
|
|Frank
|9,4435
|9,5004
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% 0,10
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|12,91
|
|Altın Gr.
|507
|508
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|17,31
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|8,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,46
|