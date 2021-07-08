***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş tarafından şirketimize yapılan finansal durumun iyileştirilmesi ve üretim faaliyetinin başlatılması yönündeki uyarısı üzerine alınacak tedbirlerin görüşülmesi adına en kısa sürede Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına ve bu toplantıda şirketimizin geleceği adına yapılacak, alınacak tedbir ve aksiyonların tespiti için bir yol haritası belirlenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Yatrımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948435BIST