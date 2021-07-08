***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 07/07/2021 tarihinde aşağıdaki hususlar karar altına alınmıştır.Harun Durmuş'un istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğinin yerine ERDAL GÖKHAN' ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Yatrımcılarımıza Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948403BIST