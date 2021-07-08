***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 11:18
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 07/07/2021 tarihinde aşağıdaki hususlar karar altına alınmıştır.
Harun Durmuş'un istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğinin yerine ERDAL GÖKHAN' ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Yatrımcılarımıza Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948403
BIST
13:201.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.374
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|Önceki Kapanış
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1.381
En Düşük
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En Düşük
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505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:20
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|SILVR
|5,97
|26.331.181
|% 5,85
|
|SANFM
|20,70
|9.704.259
|% 5,83
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|TIRE
|7,83
|24.177.309
|% 4,54
|
|FADE
|17,47
|5.639.927
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.283.734
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|160.891.792
|% -9,84
|
|IDEAS
|54,95
|6.636.215
|% -8,72
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,20
|418.193.497
|% 1,69
|
|THYAO
|13,63
|393.775.822
|% -0,22
|
|GARAN
|8,51
|368.728.397
|% -0,58
|
|EREGL
|17,92
|310.411.009
|% 2,05
|
|PETKM
|5,44
|256.132.182
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|160.891.792
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|147.193.337
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|136.827.280
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,20
|418.193.497
|% 1,69
|
|PETKM
|5,44
|256.132.182
|% 1,87
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|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6783
|8,6804
|% -0,14
|
|Euro
|10,2947
|10,3010
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9383
|11,9982
|% -0,16
|
|Frank
|9,4525
|9,5094
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,21
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,70
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,01
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
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