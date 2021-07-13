***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 13/07/2021 tarihinde aşağıdaki hususlar karar altına alınmıştır. Savaş KOLLİK'in istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğinin yerine Bülent AYDIN'ın 21/08/2022 tarihine kadar atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna ve Yatrımcılarımıza Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950776BIST