***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Isparta ili, Gönen İlçesi, Suleyman Demirel OSB içerisinde yer alan 121 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Fabrika nitelikli yapının güncel pazar değerinin belirlenmesi amacı ile değerleme raporu için Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş ile ödemesi yapılarak anlaşma yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957896BIST