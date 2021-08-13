***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 14:20
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Isparta ili, Gönen İlçesi, Suleyman Demirel OSB içerisinde yer alan 121 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Fabrika nitelikli yapının güncel pazar değerinin belirlenmesi amacı ile değerleme raporu için Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş ile ödemesi yapılarak anlaşma yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957896
BIST
14:321.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
14:328,5495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
14:3210,0591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
14:32483,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,96
|Açılış
|: 483,31
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler14:30
|VKING
|7,60
|4.318.224
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.556.319
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.106.422
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.966.154
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.807.155
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,38
|5.383.661
|% -5,56
|
|EDATA
|15,95
|7.937.909
|% -5,34
|
|GARAN
|9,31
|834.422.076
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,29
|641.762.766
|% 2,09
|
|SISE
|8,57
|454.337.773
|% 1,78
|
|TUPRS
|100,00
|453.470.883
|% 1,73
|
|THYAO
|12,44
|359.118.490
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,50
|254.323.535
|% -0,40
|
|GARAN
|9,31
|834.422.076
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,29
|641.762.766
|% 2,09
|
|TSKB
|1,33
|73.701.040
|% 2,31
|
|SISE
|8,57
|454.337.773
|% 1,78
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5449
|8,5499
|% 0,11
|
|Euro
|10,0558
|10,0619
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,7686
|11,8276
|% 0,08
|
|Frank
|9,2416
|9,2973
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% 0,07
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|7,59
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|5,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|3,48
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|1,68
|
|Çeyrek
|774
|792
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-0,12
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:46SAFKR
Yüzde 4.34 oranında artışla 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 831 adet işlem
-
14:44UZERB
Yüzde 6.02 oranında artışla 35.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855 adet işlem
-
14:43CEOEM
Yüzde 4.75 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 802, 609 adet işlem
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 77 artarak (% 0.05 ) 1, 561
-
14:42XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 281.00 milyon TL de