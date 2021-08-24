***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIsparta İli Gönen İlçesi Fandas Koçtepe Köyü 121 ada 5 parsel numarasında kayıtlı fabrika binası idari bina arsa vasıflı taşınmaz üzerine Bilgi Gayrimenkul değerleme A.Ş tarafından düzenlenen değerleme raporunda gayrimenkullerin toplam Pazar değeri KDV dâhil 22.189.900 TL olarak rapor edilmiştirKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960134BIST