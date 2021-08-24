***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 09:47
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Isparta İli Gönen İlçesi Fandas Koçtepe Köyü 121 ada 5 parsel numarasında kayıtlı fabrika binası idari bina arsa vasıflı taşınmaz üzerine Bilgi Gayrimenkul değerleme A.Ş tarafından düzenlenen değerleme raporunda gayrimenkullerin toplam Pazar değeri KDV dâhil 22.189.900 TL olarak rapor edilmiştir
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960134
BIST
12:351.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:358,4362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:359,9048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9100
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|24,86
|15.194.059
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.291.169
|% 9,99
|
|IZFAS
|7,75
|22.001.524
|% 8,85
|
|AYCES
|62,00
|3.167.880
|% 8,30
|
|BRLSM
|11,77
|411.457.114
|% 6,90
|
|PENTA
|77,80
|2.442.906
|% -9,95
|
|DAGI
|3,49
|13.907.413
|% -7,43
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|SANFM
|21,14
|2.653.749
|% -4,60
|
|SELGD
|7,37
|12.589.430
|% -4,53
|
|THYAO
|12,70
|563.570.148
|% 1,68
|
|GARAN
|9,54
|447.262.158
|% -0,10
|
|KRDMD
|7,79
|413.615.346
|% 1,56
|
|BRLSM
|11,77
|411.457.114
|% 6,90
|
|BASGZ
|24,60
|288.921.471
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,88
|142.318.278
|% 1,08
|
|ODAS
|1,45
|78.029.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,79
|413.615.346
|% 1,56
|
|GARAN
|9,54
|447.262.158
|% -0,10
|
|THYAO
|12,70
|563.570.148
|% 1,68
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4336
|8,4362
|% 0,20
|
|Euro
|9,9004
|9,9048
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,5330
|11,5908
|% 0,02
|
|Frank
|9,2100
|9,2655
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2423
|2,2535
|% 0,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,27
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|-11,00
|
|Tam
|3.226
|3.308
|-8,92
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-4,32
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,75
|