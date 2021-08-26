***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2021 10:45
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yaşanan pandemi süreci sonrası yeniden yapılanma kapsamında üretim faaliyetini başlatmak üzere istihdam çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda İsmail Düz'ün Genel Müdürlük görevinden istifası nedeniyle, Selahattin Şamdanlı Genel Müdürlük görevine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960520
BIST
12:011.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:018,3748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:019,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:01480,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,69
|Açılış
|: 480,09
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.467.544
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|DARDL
|3,16
|22.919.288
|% 7,12
|
|AGYO
|3,69
|8.390.155
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.260.914
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|472.822.737
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,27
|273.103.784
|% -7,01
|
|MRGYO
|1,15
|287.060.135
|% -5,74
|
|THYAO
|12,78
|658.632.893
|% 2,24
|
|GESAN
|24,62
|472.822.737
|% -9,95
|
|GARAN
|9,54
|427.701.078
|% 0,10
|
|MRGYO
|1,15
|287.060.135
|% -5,74
|
|BRLSM
|11,27
|273.103.784
|% -7,01
|
|MRGYO
|1,15
|287.060.135
|% -5,74
|
|ODAS
|1,49
|91.097.493
|% 1,36
|
|THYAO
|12,78
|658.632.893
|% 2,24
|
|EKGYO
|1,85
|82.443.106
|% 0,54
|
|GARAN
|9,54
|427.701.078
|% 0,10
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3708
|8,3748
|% 0,04
|
|Euro
|9,8626
|9,8679
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4552
|11,5127
|% -0,23
|
|Frank
|9,0825
|9,1372
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2239
|2,2350
|% -0,02
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,22
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.171
|3.250
|-17,67
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-8,54
|
|Çeyrek
|769
|786
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:14CANTE
Yüzde 5.63 oranında artışla 13.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 581, 588 adet işlem
-
12:13DESA
Yüzde 9.92 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 714 adet işlem
-
12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, VAKBN, ARCLK
-
12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 58 artarak (% 0.59 ) 1, 295
-
12:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, EDATA, AGYO