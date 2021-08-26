***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yaşanan pandemi süreci sonrası yeniden yapılanma kapsamında üretim faaliyetini başlatmak üzere istihdam çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda İsmail Düz'ün Genel Müdürlük görevinden istifası nedeniyle, Selahattin Şamdanlı Genel Müdürlük görevine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960520BIST