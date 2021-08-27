***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Halı ve Battaniye üretim fabrikamızın faaliyete başlama çalışmaları kapsamında, makine bakım-onarım, trafo tadilat-tamirat ve üretim bandının faaliyetini başlatmaya yönelik, HTM İnşaat AŞ ile Sözleşme imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960842BIST