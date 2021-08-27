***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 18:45
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sirketimiz varlıklarıni aktif hale getirip, şirketin mali ve sermaye yapısini güçlendirmeye yönelik, Orkun Arslan (Yatırimcı) ile 25.000.000 TL yatırım sözleşmesi imzalamıştır. İş bu bedel sermaye arttırımlarina konu edilmesi halinde en az 2 yıl ödemesiz dönem taahhüt içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960852
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0358
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0284
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,03
|Açılış
|: 486,17
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3493
|8,3522
|% -0,43
|
|Euro
|9,8458
|9,8531
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,4581
|11,5156
|% 0,04
|
|Frank
|9,1176
|9,1726
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2195
|2,2306
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|21,87
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,01
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,08
|
|B. Petrol
|71,71
|71,71
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
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