***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 15:24
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yeniden yapılanma ve faaliyet çalışmaları kapsamında personel alımına başlamıştır. Organizasyon yapısını yeniden ihdas etmek amacıyla, genel müdür ataması akabinde departman sorumlusu pozisyonunda ve işçi pozisyonunda görevlendirilmek üzere 6 kişnin SGK girişi yapılarak istihdam edilmiştir.
Komuoyuna ve yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962986
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,4452
En Düşük
8,4336
18:059,9972
En Yüksek
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|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,9750
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10,0045
En Düşük
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|Açılış
|: 486,87
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|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4402
|8,4432
|% 0,07
|
|Euro
|9,9875
|9,9972
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,6418
|11,7002
|% 0,23
|
|Frank
|9,1690
|9,2243
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|0,08
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|0,14
|