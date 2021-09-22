***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2021 22:38
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27/08/2021 tarihli açıklamamızda belirtilen Orkun Arslan isimli yatırımcı ile 25 milyon TL yatırım sözleşmesi imzalanmıştır ve 2 yıl ödemesiz dönem içermektedir ifadeleri ile ilgili hissedarlarımızdan ve ilgili kamu otoriteleri tarafından daha net ifadeler olması yönünde talepler iletilmiştir.
Bu kapsamda, yatırım sözleşmesinin içeriği ve amacı, şirkete finansman sağlamak, ödemeler dengesini kurmak ve battaniye/halı üretim tesisinin faaliyeti için gerekli işletme sermayesini sağlamaktır. Bu finansman paketi içerisinde Polyester ürüne dönüşüm projesini gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Orkun Arslan tarafından sağlanan bu finansman tutarı finansal tablolarımızda yabancı kaynak(borç) olarak şu an muhasebeleştirilmektedir. Ancak bu tutar tamamlandıksan sonra alacağa karşılık tahsisli sermaye artırımına dönüştürülecektir. Sermaye artırımı sonrası el edilecek yeni payların "2 yıl satışı yapılamaz", sınırlamaları olması durumunda bu 2 yıllık süreyi beklemeyi yatırımcı taahhüt etmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964908
BIST
18:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.385
18:058,6396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6549
En Düşük
8,6345
18:0510,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0196
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1384
En Düşük
10,1002
18:05491,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 491,38
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
496,39
En Düşük
490,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.104.569
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.596.119
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.441.516
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.252.291
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.742.510
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,24
|72.506.826
|% -9,31
|
|BJKAS
|6,28
|203.399.326
|% -7,24
|
|EUKYO
|5,84
|2.111.426
|% -6,86
|
|ADESE
|1,15
|11.048.056
|% -5,74
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|EREGL
|16,90
|862.670.100
|% 5,23
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|TRILC
|12,95
|663.132.131
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,44
|405.479.187
|% 2,52
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|PETKM
|6,27
|495.192.961
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6378
|8,6396
|% -0,14
|
|Euro
|10,1046
|10,1340
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,7458
|11,8047
|% -0,04
|
|Frank
|9,3023
|9,3583
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2990
|2,3105
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|0,60
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|-0,09
|