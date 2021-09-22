***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27/08/2021 tarihli açıklamamızda belirtilen Orkun Arslan isimli yatırımcı ile 25 milyon TL yatırım sözleşmesi imzalanmıştır ve 2 yıl ödemesiz dönem içermektedir ifadeleri ile ilgili hissedarlarımızdan ve ilgili kamu otoriteleri tarafından daha net ifadeler olması yönünde talepler iletilmiştir.Bu kapsamda, yatırım sözleşmesinin içeriği ve amacı, şirkete finansman sağlamak, ödemeler dengesini kurmak ve battaniye/halı üretim tesisinin faaliyeti için gerekli işletme sermayesini sağlamaktır. Bu finansman paketi içerisinde Polyester ürüne dönüşüm projesini gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Orkun Arslan tarafından sağlanan bu finansman tutarı finansal tablolarımızda yabancı kaynak(borç) olarak şu an muhasebeleştirilmektedir. Ancak bu tutar tamamlandıksan sonra alacağa karşılık tahsisli sermaye artırımına dönüştürülecektir. Sermaye artırımı sonrası el edilecek yeni payların "2 yıl satışı yapılamaz", sınırlamaları olması durumunda bu 2 yıllık süreyi beklemeyi yatırımcı taahhüt etmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964908BIST