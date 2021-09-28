***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Yatırım sözleşmesi imzalamış bulunan Sn. Orkun Arslan tarafından 28.09.2021 tarihinde Şirketimize gönderilen yazıda özetle 27.08.2021 tarihinde yapılmış olan 25.000.000 TL tutarındaki yatırım sözleşmesi çerçevesinde, Halkbank ile 12.000.000 TL tutarında kredi yapılanması, Elektrik Bağlama sözleşmesinin yapılması ile Bağımsız Denetim ücretlerinin ödenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, bu sözleşmenin devamı ve şirketin ivedi şekilde faaliyete geçirilmesine dönük planların yerine getirilmesi için 15.10.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul'da belirlenecek Yönetim Kurulunda Yatırımcı olarak temsil edilmesi gerektiği hususunu bildirmiştir.Yatırımcıların bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965540BIST