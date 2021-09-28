***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2021 16:54
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Yatırım sözleşmesi imzalamış bulunan Sn. Orkun Arslan tarafından 28.09.2021 tarihinde Şirketimize gönderilen yazıda özetle 27.08.2021 tarihinde yapılmış olan 25.000.000 TL tutarındaki yatırım sözleşmesi çerçevesinde, Halkbank ile 12.000.000 TL tutarında kredi yapılanması, Elektrik Bağlama sözleşmesinin yapılması ile Bağımsız Denetim ücretlerinin ödenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, bu sözleşmenin devamı ve şirketin ivedi şekilde faaliyete geçirilmesine dönük planların yerine getirilmesi için 15.10.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul'da belirlenecek Yönetim Kurulunda Yatırımcı olarak temsil edilmesi gerektiği hususunu bildirmiştir.
Yatırımcıların bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965540
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0559
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
18:05495,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,63
|Açılış
|: 495,56
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|GOLTS
|40,48
|47.202.988
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.420
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|5.137.823
|% 9,99
|
|DOGUB
|5,34
|33.578.428
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.636.761
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.112.628
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.786.160
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|777.025
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.507.570.160
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.407.202.671
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|925.574.087
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|715.988.266
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|627.949.769
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|715.988.266
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.407.202.671
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|162.934.158
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.507.570.160
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.768.524
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8711
|8,8727
|% 0,63
|
|Euro
|10,3687
|10,3745
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9688
|12,0288
|% -0,60
|
|Frank
|9,5186
|9,5760
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3580
|2,3699
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-11,76
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
-
17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
-
17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
-
17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem