***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 10:29
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sirketimiz hakkinda telegram isimli sosyal medya platformunda manipülatif gruplar kuran ve kucuk yatirimcilari yaniltan Aykut Ozkan, Murat Zorlu, Ilhan Aslan hakkinda ilgili kamu otoritesine şikayet ve inceleme yapılması talebinde bulunulacaktır, telegram gruplarinda bu faaliyetlere katilanlar hakkinda sorusturmanin derinlestirilimesine donuk deliller bu dosyaya eklenmistir.
KAMUOYUNA VE YATIRIMCILARIMIZA DUYURULUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973342
BIST
10:281.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.516
10:289,5532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0364
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:2811,0462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0677
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
10:28547,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,40
|Açılış
|: 547,62
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:28
|RALYH
|7,15
|27.172.735
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|3.919.549
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,96
|94.926.590
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|8.748.621
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|32.724.913
|% 9,94
|
|EGSER
|14,54
|10.278.606
|% -8,26
|
|FRIGO
|19,60
|5.358.552
|% -6,67
|
|RHEAG
|2,15
|702.835
|% -6,52
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|PRKAB
|21,46
|14.291.279
|% -5,04
|
|GARAN
|9,86
|374.836.013
|% 0,10
|
|SISE
|8,41
|189.505.883
|% -2,89
|
|SASA
|30,22
|162.711.787
|% -2,64
|
|GUBRF
|70,90
|154.624.716
|% 3,13
|
|THYAO
|15,06
|153.140.795
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,76
|105.329.512
|% 1,10
|
|GARAN
|9,86
|374.836.013
|% 0,10
|
|TSKB
|1,29
|35.932.928
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,94
|99.084.471
|% 9,14
|
|SISE
|8,41
|189.505.883
|% -2,89
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5488
|9,5532
|% -0,38
|
|Euro
|11,0380
|11,0462
|% -0,61
|
|Sterlin
|12,9958
|13,0610
|% -0,63
|
|Frank
|10,3741
|10,4366
|% -0,51
|
|Riyal
|2,5375
|2,5502
|% -0,45
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,38
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-0,19
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:42ANELE
Yüzde -11.61 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 355 adet işlem
-
10:39NUGYO
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 465 adet işlem
-
10:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 41 kaybederek (% -0.51 ) 1, 627
-
10:38
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RALYH, ZRGYO
-
10:38XU100
Endeks 1, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 2, 878.00 milyon TL de