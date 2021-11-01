***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSirketimiz hakkinda telegram isimli sosyal medya platformunda manipülatif gruplar kuran ve kucuk yatirimcilari yaniltan Aykut Ozkan, Murat Zorlu, Ilhan Aslan hakkinda ilgili kamu otoritesine şikayet ve inceleme yapılması talebinde bulunulacaktır, telegram gruplarinda bu faaliyetlere katilanlar hakkinda sorusturmanin derinlestirilimesine donuk deliller bu dosyaya eklenmistir.KAMUOYUNA VE YATIRIMCILARIMIZA DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973342BIST