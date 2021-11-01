***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalkbankasi ile yapilan kredi yapilandirmasi icin 1.taksit odemesi olan 500.000 TL, Genel Kurul da oy yeterliligi sağlanamadigindan yönetim kurulu seçimi yapılamadığından yeni yatırımcı tarafından ödemesi yapilamamistir. Yatirimci, 15/KASIM/2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul'a kadar yatirimlari askiya almislardir. Yatirimci nisab yetersizliğinden ertelenen ilk genel kurula kadar 11.500.000 TL yatirim yapmistir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973345BIST