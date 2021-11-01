***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 10:41
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halkbankasi ile yapilan kredi yapilandirmasi icin 1.taksit odemesi olan 500.000 TL, Genel Kurul da oy yeterliligi sağlanamadigindan yönetim kurulu seçimi yapılamadığından yeni yatırımcı tarafından ödemesi yapilamamistir. Yatirimci, 15/KASIM/2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul'a kadar yatirimlari askiya almislardir. Yatirimci nisab yetersizliğinden ertelenen ilk genel kurula kadar 11.500.000 TL yatirim yapmistir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973345
BIST
10:301.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.516
10:309,5558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0338
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:3011,0519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0620
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
10:30547,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,36
|Açılış
|: 547,66
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:28
|RALYH
|7,15
|27.291.919
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|3.985.366
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,96
|94.992.079
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|8.871.342
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|32.812.234
|% 9,94
|
|EGSER
|14,51
|10.665.254
|% -8,45
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|FRIGO
|19,82
|5.888.177
|% -5,62
|
|AKFGY
|6,43
|9.792.363
|% -4,88
|
|AKSEN
|7,19
|24.018.109
|% -4,39
|
|GARAN
|9,89
|384.973.175
|% 0,41
|
|SISE
|8,42
|197.006.154
|% -2,77
|
|SASA
|30,28
|166.485.672
|% -2,45
|
|THYAO
|15,09
|165.404.978
|% 0,80
|
|GUBRF
|71,05
|159.254.706
|% 3,35
|
|GARAN
|9,89
|384.973.175
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,76
|105.431.878
|% 1,10
|
|TSKB
|1,30
|36.261.367
|% 0,78
|
|GSRAY
|3,94
|102.467.440
|% 9,14
|
|SISE
|8,42
|197.006.154
|% -2,77
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5488
|9,5532
|% -0,38
|
|Euro
|11,0380
|11,0462
|% -0,61
|
|Sterlin
|12,9960
|13,0612
|% -0,63
|
|Frank
|10,3728
|10,4353
|% -0,53
|
|Riyal
|2,5377
|2,5504
|% -0,44
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,36
|
|Altın Gr.
|546
|547
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|-0,37
|
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