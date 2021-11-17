***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15/11/2021 tarihli Olagan Genel Kurul toplantisi sonucu yeni yönetim kurulu oluşmuştur. 25 Milyon TL Yatırım Sözleşmesi yapmış olduğumuz Orkun Aslan'nın yeni yönetime girmesi ile gecikmede olan Halk Bankası ödemesi ve diğer ödemeler için tekrar görüşmelere başlanma kararı alınmıştır. Üretim çalışmalarına yönelik desen kalıbı için iç piyasadan ve hammadde ihtiyacını sağlamak üzere Çin ve iç piyasadan kumaş tedariki görüşmelerine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978333BIST