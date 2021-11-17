***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 16:54
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15/11/2021 tarihli Olagan Genel Kurul toplantisi sonucu yeni yönetim kurulu oluşmuştur. 25 Milyon TL Yatırım Sözleşmesi yapmış olduğumuz Orkun Aslan'nın yeni yönetime girmesi ile gecikmede olan Halk Bankası ödemesi ve diğer ödemeler için tekrar görüşmelere başlanma kararı alınmıştır. Üretim çalışmalarına yönelik desen kalıbı için iç piyasadan ve hammadde ihtiyacını sağlamak üzere Çin ve iç piyasadan kumaş tedariki görüşmelerine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978333
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
18:0510,6762
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 0,3594
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6807
En Düşük
10,2960
18:0512,0840
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,4034
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0844
En Düşük
11,6569
18:05635,38
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 21,66
|Açılış
|: 635,38
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
637,22
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|40,70
|288.600.689
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,71
|872.216.283
|% 9,99
|
|KARYE
|13,13
|27.975.760
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.674.691
|% 9,97
|
|SONME
|27,10
|4.001.739
|% -9,73
|
|UZERB
|24,60
|161.618
|% -7,17
|
|TACTR
|26,50
|1.052.419
|% -7,02
|
|ELITE
|18,50
|220.808.228
|% -6,19
|
|TDGYO
|6,92
|43.807.316
|% -4,95
|
|PETKM
|7,71
|3.014.703.224
|% -2,77
|
|GARAN
|11,90
|2.777.193.367
|% -1,41
|
|SISE
|10,38
|1.905.324.888
|% 4,22
|
|KRDMD
|7,69
|1.412.564.152
|% 2,40
|
|THYAO
|17,99
|1.314.693.692
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,36
|1.295.056.336
|% -0,30
|
|PETKM
|7,71
|3.014.703.224
|% -2,77
|
|ADESE
|1,07
|320.820.282
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,17
|606.846.132
|% 3,83
|
|GARAN
|11,90
|2.777.193.367
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6689
|10,6762
|% 3,48
|
|Euro
|12,0736
|12,0840
|% 3,45
|
|Sterlin
|14,2057
|14,2770
|% 2,90
|
|Frank
|11,3340
|11,4023
|% 2,67
|
|Riyal
|2,8127
|2,8268
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|14,79
|
|Altın Gr.
|634
|635
|20,88
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,54
|8,55
|0,31
|
|B. Petrol
|82,01
|82,01
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTHOL
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 469, 105 adet işlem
-
17:58GEDZA
Yüzde 6.23 oranında artışla 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 912, 711 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 26 artarak (% 1.36 ) 1, 515
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, BASGZ, TETMT, MERIT, DOBUR, DITAS, PRKAB, BRMEN
-
17:55
CELHA, TETMT, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında