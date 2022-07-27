***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz 27.07.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır :Şirketimizin aktif büyüklüğü ve karlılığını arttırmak amacıyla,bünyesinde 3 adet akaryakıt istasyonu lisansı bulunan ve 2021 bilançosuna göre brut satış rakamı yaklaşık 42 Milyon TL olan CPM PROJE YÖNETİMİ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. firmasını satın alarak iştirakimiz olarak bünyemize katılması için görüşmelere başlanmasına karar vermiştir. Şirketimiz adına ilgili satış sürecinin yönetmesi için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Selahattin Şamdanlı yetkili kılınmıştır. İlgili firmanın satışa konu değerlemesinin yapılması için REHBER GAYRIMENKUL DANIŞMANLIK A.Ş. ile anlaşılmıştır.Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048296BIST