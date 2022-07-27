***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 18:18
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz 27.07.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır :
Şirketimizin aktif büyüklüğü ve karlılığını arttırmak amacıyla,bünyesinde 3 adet akaryakıt istasyonu lisansı bulunan ve 2021 bilançosuna göre brut satış rakamı yaklaşık 42 Milyon TL olan CPM PROJE YÖNETİMİ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. firmasını satın alarak iştirakimiz olarak bünyemize katılması için görüşmelere başlanmasına karar vermiştir. Şirketimiz adına ilgili satış sürecinin yönetmesi için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Selahattin Şamdanlı yetkili kılınmıştır. İlgili firmanın satışa konu değerlemesinin yapılması için REHBER GAYRIMENKUL DANIŞMANLIK A.Ş. ile anlaşılmıştır.
Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048296
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
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17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,1306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,2600
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|Önceki Kapanış
|: 18,1900
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18,2550
En Düşük
18,0653
18:05989,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,32
|Açılış
|: 989,30
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|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8863
|17,8976
|% 0,22
|
|Euro
|18,0997
|18,1278
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,4715
|21,5792
|% 0,26
|
|Frank
|18,4698
|18,5811
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7490
|4,7728
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|2,74
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.651
|6.732
|19,00
|
|Yarım
|3.241
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,26
|
Seans Raporu
18:05
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Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
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17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem