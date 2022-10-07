***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.07.2022 Tarihli açıklamamızda şirketimizin aktif büyüklüğünü arttırmak amacıyla CPM PROJE YÖNETİMİ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş firması ile satın alma görüşmelerine başlandığı belirtilmiştir.Devam eden satın alma görüşmelerinde,maddi konularda anlaşılamaması nedeniyle satın alma sürecinin sonlandırılmasına karşılıklı olarak karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069156BIST