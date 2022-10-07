***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2022 19:09
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.07.2022 Tarihli açıklamamızda şirketimizin aktif büyüklüğünü arttırmak amacıyla CPM PROJE YÖNETİMİ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş firması ile satın alma görüşmelerine başlandığı belirtilmiştir.
Devam eden satın alma görüşmelerinde,maddi konularda anlaşılamaması nedeniyle satın alma sürecinin sonlandırılmasına karşılıklı olarak karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069156
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,0979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0898
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.013,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,85
|Açılış
|: 1.013,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5651
|18,5752
|% -0,05
|
|Euro
|18,0744
|18,0979
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,5372
|20,6402
|% -0,62
|
|Frank
|18,6048
|18,7169
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,58
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-9,72
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.797
|6.868
|-63,00
|
|Yarım
|3.312
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|-0,32
|
|B. Petrol
|97,92
|97,92
|3,50
|
Seans Raporu
18:05
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