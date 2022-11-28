***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 18:35
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.10.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere şirketimizin bir grup yatırımcısı olağan üstü genel kurul toplanması için şirketimize ihtar çekmiş, Yönetim kurulumuz ise ilgili ihtara cevap verilmemesi konusunda karar almış ve bunu da kamuoyu ile paylaşmış idi. Yine aynı yatırımcılar tarafından ISPARTA 4.Asliye Hukuk Mahkemesine 2022/327 esas numaralı dosya ile olağan üstü genel kurul toplanması için dava açılmış olup ,ilgili davaya şirketimizce itiraz edilmiştir.
Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082712
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6730
En Düşük
18,5611
18:0519,2751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1315
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2526
18:051.042,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,31
|Açılış
|: 1.042,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.041,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6162
|18,6309
|% -0,01
|
|Euro
|19,2441
|19,2751
|% -0,68
|
|Sterlin
|22,2065
|22,3179
|% -1,19
|
|Frank
|19,5449
|19,6626
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-14,46
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-9,74
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.958
|7.038
|-71,00
|
|Yarım
|3.375
|3.441
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.720
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,93
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,34
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem