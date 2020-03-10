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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.03.2020 11:34
GÜNCEL HABERLER



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi sermaye artırım azaltımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 21.300.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DIRIT, TREDRTK00014 10.650.000 10.650.000,000 100,00000 0,74 DIRIT, TREDRTK00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.650.000 10.650.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.de toptan pazarda
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 06 03 2020 tarihinde aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Şirket'in 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.650.000 -TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 21.300.000.TL sına
çıkartılmasına
Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli pay fiyatının 074 alınarak belirlenmesine
Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.de toptan pazarda 074 bedelin altında olmamak kaydıyla halka arz edilmesine, arz edilmesi sonrası satılmayan paylarının tamamının alımının 074 den aşağı olmamak şartıyla ANAKARA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET i CİHAN TELLİ ve MEHMET BEDİR taahhüt edenler tarafından kullanılmasına
Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi
pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına
Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII – 128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine
Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825970


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