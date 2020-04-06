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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2020 23:00
GÜNCEL HABERLER



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi DÜZELTME Şirketimiz Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu ve SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 21.300.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DIRIT, TREDRTK00014 10.650.000 10.650.000,000 100,00000 0,74 DIRIT, TREDRTK00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.650.000 10.650.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.de toptan pazarda
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 50.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.650.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 21.300.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.04.2020 tarihinde gerekli başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuruda yer alan Taslak İzahnamenin 1. bölümü ektedir. Dosya boyutu sebebi ile 2 ek olarak yayınlanacaktır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Dirit izahname 01_50.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835586


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OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
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Yarım 1.016 1.043 7,22  
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