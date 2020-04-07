***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi (DÜZELTME) Şirketimiz Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu ve SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.650.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 21.300.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DIRIT, TREDRTK00014 10.650.000 10.650.000,000 100,00000 0,74 DIRIT, TREDRTK00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.650.000 10.650.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.de toptan pazardaPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz 50.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.650.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 21.300.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.04.2020 tarihinde gerekli başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuruda yer alan Taslak İzahnamenin 1. bölümü ektedir. Dosya boyutu sebebi ile 2 ek olarak yayınlanacaktır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dirit izahname 01_50.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836172BIST