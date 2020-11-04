***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.11.2020 12:47
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi tahsisli bedelli hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.650.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DIRIT, TREDRTK00014 10.650.000 4.000.000 37,55868 DIRIT, TREDRTK00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.650.000 4.000.000,000 37,55868
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi canser yalçınar ve savaş kollik
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.11.2020 tarihli gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz sermaye piyasası kurulu tavsiyeleri doğrultusunda iptal edilmiş olan bedelli sermaye artışı sonrası şirket borç yapılandırmalarını ve faaliyetlerini tekrardan başlatmak için 4.000.000 TL tahsisli bedelli sermaye artırma kararı almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886068
BIST