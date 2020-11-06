***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi tahsisli bedelli sermaye artırımı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.650.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.975.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DIRIT, TREDRTK00014 10.650.000 16.325.000 153,28638 DIRIT, TREDRTK00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.650.000 16.325.000,000 153,28638Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Serdar Ceylan,Ramazan KESKİN,İsmet ALICI,Savaş KOLLİK ,Canser YALÇINAR,Semih Sabri ÖZKUL,Hüseyin YILMAZ,Hakan AKYILDIZ,Ek AçıklamalarŞirketimiz 03.06.2020 tarihinde almış olduğu 4.000.000 TL sermaye artışını yeniden revize ederek ve aynı zamanda şirketin faaliyetini tam kapasiteye ulaştırmak ve şirket üretim sistemini polyester üretim sistemine uyarlamak amacıyla daha güçlü bir sermaye yapısıyla hareket etme maksadıyla yapılacak olan tahsisli bedelli sermaye artış yöntemiyle toplamda 16.325.000 TL olarak tahsisli bedelli sermaye artırım kararı almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886913BIST