***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye artırım hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tahsisli Bedelli Sermaye artırımının yeniden düzenlenmesi hk.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.650.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.150.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DIRIT, TREDRTK00014 10.650.000 4.500.000 42,25352 DIRIT, TREDRTK00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.650.000 4.500.000,000 42,25352Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Canser Yalçınar, Savaş Kollik, Sibel AslanEk AçıklamalarŞirketimiz 04.1.2021 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantı sonrasında, Sermaye artrımı ile ilgili olarak önceden alınmış olan kararlar yeniden revize edilerek, mevcut 10.650.000 TL olan Sermayesine ilave 4.500.000 TL tahsisli bedelii artırma kararı almıştır. Sermaye artırımı sonrasında şirket mali yapısını düzenleyecek olup, yeniden faaliyetlerine başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896982BIST