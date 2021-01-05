***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.01.2021 11:06
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye artırım hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tahsisli Bedelli Sermaye artırımının yeniden düzenlenmesi hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.150.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DIRIT, TREDRTK00014 10.650.000 4.500.000 42,25352 DIRIT, TREDRTK00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.650.000 4.500.000,000 42,25352
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Canser Yalçınar, Savaş Kollik, Sibel Aslan
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 04.1.2021 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantı sonrasında, Sermaye artrımı ile ilgili olarak önceden alınmış olan kararlar yeniden revize edilerek, mevcut 10.650.000 TL olan Sermayesine ilave 4.500.000 TL tahsisli bedelii artırma kararı almıştır. Sermaye artırımı sonrasında şirket mali yapısını düzenleyecek olup, yeniden faaliyetlerine başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896982
BIST