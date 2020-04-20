***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2020 19:44
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 04.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 2.5 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
CİHAN TELLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.11.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İSMAİL KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.08.2019 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET TEKER SÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.08.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783835 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SAVAŞ KOLLİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839398
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05378,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,42
|Açılış
|: 378,61
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6125
|8,6557
|% -0,30
|
|Frank
|7,1439
|7,1869
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8450
|1,8543
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|12,72
|
|Altın Gr.
|378
|378
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|-2,35
|