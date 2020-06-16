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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2020 22:33
GÜNCEL HABERLER



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 04.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 2.5 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
CİHAN TELLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.11.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HARUN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.05.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET TEKER SÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.08.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783835 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SAVAŞ KOLLİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET BEDİR Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı
CİHAN TELLİ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851467


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Tam 2.536 2.555 3,60  
Yarım 1.236 1.247 1,80  
Çeyrek 620 624 0,80  
Gümüş.Ons 17,43 17,47 -0,01  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,00  
B. Petrol 40,66 40,66 -0,04  
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