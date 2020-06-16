***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 04.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 2.5 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiCİHAN TELLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.11.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHARUN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.05.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET TEKER SÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.08.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783835 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıSAVAŞ KOLLİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET BEDİR Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu BaşkanıCİHAN TELLİ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851467BIST