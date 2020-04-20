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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

20.04.2020 19:39
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.04.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. maddesi uyarınca 31 mart  2020 Tarihinde Sona Eren 3  Aylık Hesap Dönemine ait bir ara bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlanmasına,
 
Hazırlanan TTK 376 Bilançosunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bunların yerine geçemeyeceği hususunun SPK'nın özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca hazırlanan TTK 376 bilançosu ve dipnotları ekte yer almaktadır.
  2: Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan GÜL' ün istifasının kabulü ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Savaş KOLLİK' in atanmasına karar verilmiştir. 
 Yön.Kur.Başkanı                                                                                  Yön.Kur.Bşkn.Vekili     
Mehmet BEDİR                                                                                    Cihan TELLİ                             
 
Yön.Kur.Üyesi                          Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
İsmail KORKMAZ                      Mehmet Teker SÜREL
 
   
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
 
                              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839397


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Yarım 1.213 1.244 -19,30  
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