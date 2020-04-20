***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 20.04.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. maddesi uyarınca 31 mart 2020 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Hesap Dönemine ait bir ara bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlanmasına,Hazırlanan TTK 376 Bilançosunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bunların yerine geçemeyeceği hususunun SPK'nın özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.Söz konusu Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca hazırlanan TTK 376 bilançosu ve dipnotları ekte yer almaktadır.2: Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan GÜL' ün istifasının kabulü ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Savaş KOLLİK' in atanmasına karar verilmiştir.Yön.Kur.Başkanı Yön.Kur.Bşkn.VekiliMehmet BEDİR Cihan TELLİYön.Kur.Üyesi Bağımsız Yön.Kur.Üyesiİsmail KORKMAZ Mehmet Teker SÜRELKamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839397BIST