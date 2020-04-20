***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
20.04.2020 19:39
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.04.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. maddesi uyarınca 31 mart 2020 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Hesap Dönemine ait bir ara bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlanmasına,
Hazırlanan TTK 376 Bilançosunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bunların yerine geçemeyeceği hususunun SPK'nın özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca hazırlanan TTK 376 bilançosu ve dipnotları ekte yer almaktadır.
2: Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan GÜL' ün istifasının kabulü ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Savaş KOLLİK' in atanmasına karar verilmiştir.
Yön.Kur.Başkanı Yön.Kur.Bşkn.Vekili
Mehmet BEDİR Cihan TELLİ
Yön.Kur.Üyesi Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
İsmail KORKMAZ Mehmet Teker SÜREL
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839397
BIST