***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşme, tahsisli sermaye artırımı ve diğer madde tadillerimiz ile ilgili, aşağıdaki karar alınmıştır. Yönetim Kurulu Kararı 23.11.2023 tarih 145184 sayılı müracaatımız ile şirketimizin 6 ıncı maddesinin tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı ve eklerini sunmuştuk. Bu kerre bu müracaatımızın dikkate alınmayarak, Şirketimizin ekte sunulu bulunan Şirket Ana sözleşmesinin Yönetim kurulunun 31.01.2024 tarih 26 sayılı kararı ile 2 , 3, 4 ve 6.maddesinin tadili ile Şirket sermayesinin 10.650.000.-TL den 13.150.000.-TL ye çıkarılmasına ve artırılan 2.500.000.-TL sermayenin tahsisli sermaye olarak Barbaros Mah. Kardelen Sk. Stargate Konutları Sitesi B4 Blok N3 C İç Kapı N3 Ataşehir İstanbul adresinde mukim *************** T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş olup, Şirket sözleşmemizin 2, 3, 4 ve 6 ıncı maddesine ilişkin tahsisli sermaye artırımı ve diğer maddelerinin tadiline ilişkin Tadil tasarısı ve Yönetim Kurulu kararı ekte sunulmuş ve sözleşmemizin tadiline onay verilmesini talep edilmiş olup Şirket Esas Sözleşmesinin 2 , 3, 4 ve 6.maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili aşağıdaki şekli ile SPK ya onay için başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246743BIST