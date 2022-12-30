***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
30.12.2022 14:43
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091448
BIST
15:025.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 77,10
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
15:0218,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 83,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 83,4600
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:0219,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:0214,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,03
|Açılış
|: 14,41
|
|Önceki Kapanış
|: 14,38
|
14,53
En Düşük
14,31
BIST En Aktif Hisseler15:00
|TERA
|19,48
|3.124.728
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.944.855
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|385.799.252
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.673.671
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|329.693.889
|% -6,40
|
|ASELS
|62,05
|7.216.368.922
|% 5,53
|
|TUPRS
|535,50
|4.200.050.506
|% 5,73
|
|THYAO
|143,70
|3.988.828.262
|% 0,98
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ENKAI
|33,54
|2.839.553.848
|% -1,76
|
|EKGYO
|8,82
|2.742.740.007
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,50
|2.117.897.884
|% 3,55
|
|YKBNK
|11,97
|2.066.772.601
|% -0,25
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,04
|1.947.757.623
|% 0,93
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7151
|18,7223
|% 0,09
|
|Euro
|19,9855
|19,9923
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4589
|22,5715
|% -0,21
|
|Frank
|20,2077
|20,3294
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9609
|4,9857
|% 0,02
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,41
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.379
|7.431
|-2,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.815
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,07
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,20
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ARCLK, AKSEN
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 47 artarak (% 1.56 ) 4, 912
-
15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TERA, BRKSN, SAMAT
-
15:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, ZEDUR, PRDGS, UZERB
-
15:15
UMPAS, BIOEN, TUPRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında