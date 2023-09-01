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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

01.09.2023 18:30
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.09.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19543 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben      Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190954


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ORGE 56,65 233.716.840 % 10,00  
EUPWR 218,90 4.229.818.051 % 10,00  
GWIND 31,90 858.879.782 % 10,00  
BRSAN 836,00 2.093.522.699 % 10,00  
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Dolar 26,7081 26,7188 % 0,11  
Euro 28,8030 28,8195 % -0,51  
Sterlin 33,5297 33,6978 % -0,50  
Frank 30,0372 30,2181 % -0,14  
Riyal 7,1012 7,1368 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 -2,06  
Altın Gr. 1.665 1.665 0,80  
Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.983 11.129 35,00  
Yarım 5.509 5.586 18,00  
Çeyrek 2.746 2.793 9,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 -0,23  
Gümüş Gr. 20,78 20,81 -0,16  
B. Petrol 88,17 88,17 1,34  
Seans Raporu 18:05
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