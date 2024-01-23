***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.01.2024 17:18
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.01.2024 tarihli ve E-18454353-100.06-23271 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242261
BIST
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18:007.939
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -71,06
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0030,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0222
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0032,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0888
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8511
18:001.970,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.970,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GRTRK
|58,30
|275.376.435
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.340.767
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.317.409
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.776.816
|% -9,93
|
|AKYHO
|4,44
|120.434.399
|% -9,39
|
|ULAS
|21,06
|19.426.900
|% -9,22
|
|THYAO
|248,80
|7.073.008.330
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,90
|5.581.462.873
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,04
|5.045.354.204
|% -5,04
|
|KCHOL
|151,60
|3.881.428.707
|% -1,75
|
|ISCTR
|23,86
|3.839.973.538
|% -4,64
|
|EKGYO
|9,40
|3.470.915.208
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.581.462.873
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,94
|417.257.530
|% 1,57
|
|ISCTR
|23,86
|3.839.973.538
|% -4,64
|
|KATMR
|2,21
|326.352.753
|% -0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2736
|30,2793
|% 0,08
|
|Euro
|32,8608
|32,8722
|% -0,28
|
|Sterlin
|38,2809
|38,4728
|% -0,14
|
|Frank
|34,6231
|34,8317
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0492
|8,0895
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|900,07
|901,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,71
|955,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,65
|79,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,37
|2.024,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:58IHYAY
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17:57XU030
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17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
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17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem