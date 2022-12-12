***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 18:23
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul'un 09.12.2022 tarih ve : E-18454353-100.06-13206 sayılı yazısı ile şirketimizin 30.09.2022 yılı finansal raporunda öz sermayesinin negatif göründüğü belirtilmiş olup, bu nedenle şirketimizden ara dönem bilançosu talep edilmiştir. Talep edilen işlem ile ilgili olarak şirketimiz tarafından gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086701
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0126
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.066,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,62
|Açılış
|: 1.066,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6226
|18,6475
|% 0,04
|
|Euro
|19,5983
|19,6225
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,7718
|22,8860
|% -0,04
|
|Frank
|19,8000
|19,9193
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-15,54
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-10,16
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.178
|7.239
|-26,00
|
|Yarım
|3.476
|3.539
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.769
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|1,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem