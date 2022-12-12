***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa istanbul'un 09.12.2022 tarih ve : E-18454353-100.06-13206 sayılı yazısı ile şirketimizin 30.09.2022 yılı finansal raporunda öz sermayesinin negatif göründüğü belirtilmiş olup, bu nedenle şirketimizden ara dönem bilançosu talep edilmiştir. Talep edilen işlem ile ilgili olarak şirketimiz tarafından gerekli çalışmalara başlanmıştır.Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086701BIST