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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2023 18:20
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binamız 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmış idi. Bilindiği üzere ilgili karara şirketimiz tarafından itiraz edilmiş ve ISPARTA İCRA HUKUK MAHKESİ'nde 2022/320 sayılı esas dosyası ile mahkeme süreci başlamıştı. Söz konusu davanın bugün duruşması yapılmış ve bir sonraki duruşmanın  07.09.2023 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161380


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