***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.07.2023 23:09
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.01.2023 tarihinde bildirdiğimiz üzere şirketimiz iştiraki DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3.şahsa satılmış ve ilgili satışa şirketimiz tarafından itiraz edilmişti. Ancak ilgili yüksek mahkeme tarafından şirketimizin itirazı reddedilmesine rağmen tekrardan bir üst mahkemeye itiraz edilmiştir
Kamuyonun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170583
BIST
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18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0241
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0645
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.621,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.621,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0969
|26,1028
|% 0,05
|
|Euro
|28,6724
|28,7262
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,6512
|33,8199
|% 0,58
|
|Frank
|29,5555
|29,7336
|% 0,67
|
|Riyal
|6,9383
|6,9731
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,39
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.622
|6,35
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.449
|10.657
|15,00
|
|Yarım
|5.225
|5.353
|8,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.677
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,39
|19,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,37
|79,37
|1,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56VANGD
Yüzde 6.42 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 777 adet işlem
-
17:55IZINV
Yüzde 10.00 oranında artışla 39.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 437, 864 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, GARAN
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 14 artarak (% 1.82 ) 5, 717
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, GEREL, DERIM, EUYO, TETMT, BNTAS, AVGYO, OYAYO, ONCSM, VKING