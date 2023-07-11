***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.01.2023 tarihinde bildirdiğimiz üzere şirketimiz iştiraki DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3.şahsa satılmış ve ilgili satışa şirketimiz tarafından itiraz edilmişti. Ancak ilgili yüksek mahkeme tarafından şirketimizin itirazı reddedilmesine rağmen tekrardan bir üst mahkemeye itiraz edilmiştirKamuyonun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170583BIST