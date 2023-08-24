***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 18:27
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1-Sayın Orkun ARSLAN'nın şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne,yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Doç. Dr. Derya ERÇETİN ın atanmasına karar verilmiştir
2-Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU nun şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Remzi PEKBAY'ın atanmasına karar verilmiştir.
3- Sayın Uğur ÖZKAN'ın şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Tugay FİDAN'nın atanmasına karar verilmiştir.
İlgili değişiklikler yayımlanmak üzere ticaret sicil il müdürlüğüne gönderilmiş ve tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189406
BIST
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12:517.491
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
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BIST En Aktif Hisseler12:49
|ULAS
|14,19
|26.854.670
|% 10,00
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|ALFAS
|869,30
|1.092.842.702
|% 10,00
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|FONET
|18,29
|82.780.358
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
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|IZENR
|40,60
|2.763.411.580
|% 9,97
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|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EGEPO
|23,24
|8.078.596
|% -9,99
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|EUKYO
|11,17
|8.099.423
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.227.777
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|292,80
|6.081.555.339
|% 2,74
|
|KLSER
|104,50
|2.989.470.431
|% -8,89
|
|TTKOM
|27,04
|2.982.299.022
|% 5,79
|
|AKBNK
|29,94
|2.914.430.060
|% -1,58
|
|THYAO
|230,10
|2.867.833.911
|% -0,17
|
|YKBNK
|16,55
|2.589.549.551
|% -1,78
|
|ISCTR
|17,77
|2.220.821.523
|% -1,28
|
|TTKOM
|27,04
|2.982.299.022
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,00
|405.727.518
|% -1,72
|
|AKBNK
|29,94
|2.914.430.060
|% -1,58
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,31
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
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|B. Petrol
|84,44
|84,44
|1,08
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