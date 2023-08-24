***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1-Sayın Orkun ARSLAN'nın şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne,yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Doç. Dr. Derya ERÇETİN ın atanmasına karar verilmiştir2-Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU nun şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Remzi PEKBAY'ın atanmasına karar verilmiştir.3- Sayın Uğur ÖZKAN'ın şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Tugay FİDAN'nın atanmasına karar verilmiştir.İlgili değişiklikler yayımlanmak üzere ticaret sicil il müdürlüğüne gönderilmiş ve tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189406BIST